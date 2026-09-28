İSTANBUL SON DAKİKA: Yağış devam edecek mi, yağmur ne zaman duracak? Sel oldu mu, son durum nedir?

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürürken, kentte hava durumu ve yağışın seyri yakından takip ediliyor. Özellikle "Yağmur ne zaman duracak?", "Yağış devam edecek mi?", " İstanbul'da sel oldu mu?" ve "Son durum nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Yağışın önümüzdeki saatlerde ve günlerde devam edip etmeyeceği merak edilirken, İstanbul'da yaşanan son gelişmeler de araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında...

İSTANBUL SON DAKİKA!

İstanbul'da son dakika hava durumu gelişmeleri, etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle yakından takip ediliyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenirken, vatandaşlar yağışın ne kadar süreceğini ve kentte son durumun ne olduğunu araştırıyor. Meteoroloji'nin uyarılarında İstanbul için kuvvetli yağış riskine dikkat çekilirken, yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da yağışlı havanın 28 Eylül Pazartesi günü devam etmesi bekleniyor. Günün ilk saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, öğle saatlerinde yağışın geçici olarak ara vermesi öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise sağanak yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesine göre yağışlı hava çarşamba akşamına kadar aralıklarla etkisini sürdürebilir.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul'da yağışın bugün tamamen sona ermesi beklenmiyor. Meteoroloji'nin saatlik tahminlerinde 12.00-18.00 arasında yağışa ara verilmesi, 18.00 sonrasında ise gök gürültülü sağanağın yeniden etkili olması öngörülüyor. Kentte salı günü de yağışın kuvvetli şekilde devam etmesi, çarşamba günü ise etkisini azaltması bekleniyor.

SEL OLDU MU?

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri ve su baskınları meydana geldi. 27 Eylül'de Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Sultangazi'de bir iş yerini, bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastığı bildirildi. Ayrıca Fatih Zeyrek'te yağış sonrası yolda çökme meydana geldiği ve bazı araçların oluşan çukura düştüğü aktarıldı.

SON DURUM NEDİR?

İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle özellikle ulaşım güzergahlarında ve yağışın kuvvetli olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarında kuvvetli yağışın yanı sıra yıldırım, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekiliyor. Yağışın 28 Eylül Pazartesi günü aralıklarla sürmesi ve önümüzdeki günlerde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.