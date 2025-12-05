İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 5-6 Aralık İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 05.12.2025 15:11:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185