İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 5-6 Aralık İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 05.12.2025 15:11:57
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185