İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 5-6 Aralık İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 5-6 Aralık İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 05.12.2025 15:11:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
