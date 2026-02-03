İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YENİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 03.02.2026 11:09:22

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185