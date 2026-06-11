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İstanbul SARIYER su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: RUMELİ FENERİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.06.2026 11:42:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökten Cam:

rumeli feneri tarafında yaşayan insanlar biraz haklı ama ya elektrik de aynı anda giderse o zaman cidden zor olur diye düşünüyo musunuz

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Haber YorumlarıLeziz Kartal:

bu ne böyle birden su kesintisi duyurusu yapıyorlar nasıl hazırlanacak insan böyle kısa sürede

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Haber YorumlarıKübra Balta:

yazık ya böyle şeyler hala manuel yönetiliyo 2026 da app ile otomatik bildirim gönderülse insanlar hazırlansa yani teknoloji var ama kullanmıyorlar

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