İstanbul PENDİK su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...
Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
PENDİK SU KESİNTİSİ
İSKİ Pendik su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: VELİBABA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2026 10:51:44
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 17:00
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