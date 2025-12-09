İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 9-10 Aralık İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.12.2025 15:47:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185