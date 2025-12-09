İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 9-10 Aralık İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Aralık İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.12.2025 15:47:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.12.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185