İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 30-31 Ocak İSKİ Kağıthane son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SEYRANTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: YEŞİLCE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185