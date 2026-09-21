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İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 21-22 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 21-22 Eylül İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Eylül İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Kozyatağı Mah / Kadıköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

21.09.2026 15:06

Tahmini Bitiş

21.09.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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