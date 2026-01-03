Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 OCAK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İKİTELLİ OSB

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.01.2026 09:13:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: DEFTERDAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.01.2026 15:10:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARAYOLLARI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.01.2026 14:31:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

