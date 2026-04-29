İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 29 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2026 14:50:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2026 14:41:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2026 17:00

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: KAVACIK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2026 12:00:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2026 22:00

