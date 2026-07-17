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İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: OSMANİYE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.07.2026 15:03:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: FINDIKLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 17.07.2026 11:47:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2026 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

PENDİK

Etkilenen Mahalle: ÇAMLIK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 17.07.2026 13:29:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

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