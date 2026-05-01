İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 MAYIS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalle: KAVAKLI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.05.2026 14:42:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.05.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalle: PAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.05.2026 13:26:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.05.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185