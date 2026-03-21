İstanbul'da fırtına mı çıkacak? SON DAKİKA! 21 Mart İstanbul'da hava nasıl?

21 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava merak konusu oldu. Vatandaşlar, özellikle fırtına ve ani yağış ihtimaliyle ilgili gelişmeleri araştırıyor. Bugün İstanbul'da rüzgâr hızlanacak mı, yağmur etkili olacak mı ve sıcaklıklar nasıl seyredecek? Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA FIRTINA MI ÇIKACAK?

21 Mart Cumartesi günü İstanbul'da güçlü bir fırtına beklenmiyor. Rüzgâr zaman zaman hızlanabilir ancak tehlikeli boyutta fırtına riski bulunmuyor. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

UYARI MI YAPILDI?

Meteoroloji yetkilileri İstanbul için ciddi bir fırtına uyarısı yayınlamadı. Ancak kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve ani yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

İstanbul'da 21 Mart Cumartesi hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor ve gün boyunca güneş zaman zaman kendini gösterecek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR MU YAĞACAK?

Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, kısa süreli ve hafif sağanak yağışlar görülebilir. Günün büyük bölümünde kuru ve serin bir hava hâkim olacak.