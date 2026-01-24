İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

24 Ocak 2026 tarihinde, İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Kent genelinde vatandaşlar, bu ani hareketin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, İstanbul'da gerçekleşen olayı merakla sorgulamaya devam ederken, uzmanlar ve resmi kurumların açıklamaları da dikkatle bekleniyor. Peki, İstanbul'da 24 Ocak'ta deprem mi oldu? Detaylar haberin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından alınan verilerle, "Son Depremler" listesi düzenli olarak güncelleniyor. Bu sistem, en küçük sarsıntıların dahi kaydedildiği güvenilir bir kaynak olarak, halkın anlık deprem bilgilerine ulaşmasını sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 24 Ocak tarihli son depremler tablosunda, merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi önemli ayrıntıları paylaşıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları sayesinde veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

24 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildi. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar, "Gerçekten deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerini inceleyen vatandaşlar, yetkililerden yapılacak resmi açıklamaları bekliyor. Ancak uzmanlar, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceği konusunda uyararak, gelişmeleri yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklardan takip edilmesini öneriyor.