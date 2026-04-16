İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 16-17 Nisan İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Nisan İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KARAAĞAÇ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ
Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185