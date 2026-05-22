İstanbul bilgi üniversitesi özel mi, devlet mi?

“İstanbul Bilgi Üniversitesi devlet mi yoksa özel üniversite mi?” sorusu özellikle son dönemde gündeme gelen iddialar sonrası yoğun şekilde sorgulanıyor. Üniversitenin eğitim yapısı, bağlı olduğu kurum ve statüsü hakkında bilgi almak isteyenler arama motorlarında konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ DEVLET Mİ?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri arasında yer almaktadır. Yani devlet üniversitesi değil, özel statüde bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, eğitim faaliyetlerini vakıf çatısı altında sürdüren ve ücretli eğitim modeliyle öğrenci kabul eden kurumlar arasında bulunur.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ STATÜSÜ NEDİR?

Vakıf üniversiteleri, devlet tarafından kurulan üniversitelerden farklı olarak özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kurumlar olarak faaliyet gösterir. İstanbul Bilgi Üniversitesi de bu kapsamda eğitim veren ve öğrenci kabul eden bir vakıf üniversitesidir. Bu nedenle eğitim ücretlidir ve burs imkanları belirli koşullara göre sağlanır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana sosyal bilimler, hukuk, iletişim ve işletme gibi birçok alanda eğitim veren üniversite, Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

EĞİTİM YAPISI VE AKADEMİK BİRİMLER

Üniversite; fakülteler, enstitüler ve meslek yüksekokullarından oluşan geniş bir akademik yapıya sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok program sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.