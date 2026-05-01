İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 1-2 Mayıs İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KAVAKLI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.05.2026 14:42:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.05.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185