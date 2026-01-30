İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 30-31 Ocak İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beşiktaş su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: LEVENT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185