İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29-30 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Avcılar ilçesinde Merkez Üniversite Mahallesi ile Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ve çevresindeki birçok sokakta 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde Yenibosna Merkez Mahallesi’nde 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Cumhuriyet ve Soğanlı mahallelerinde saat 08.00 ile 12.00 arasında, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde ise farklı sokaklarda saat 09.00 ile 13.00 ve 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesintiler yapılmaktadır.

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde birçok sokakta 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 2. Sokak’ta 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi’nde E5 Londra Asfaltı ve çevresindeki sokaklarda 28 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Esenler

Esenler ilçesinde Nene Hatun Mahallesi’nde saat 08.00 ile 10.00 arasında, Havaalanı, Fevzi Çakmak, Kemer ve Namık Kemal mahallelerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılmaktadır. Ayrıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesi İstiklal, Akçaburgaz ve Osmangazi mahallelerinde 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ayrıca Saadetdere Mahallesi’nde bazı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışmaları kapsamında kesinti uygulanmaktadır.

Güngören

Güngören ilçesi Merkez Mahallesi’nde 28 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Silivr i

Silivri ilçesinde Hürriyet, Kadıköy ve Ortaköy mahallelerinde 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.