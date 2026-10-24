Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Barosu adayları (TÜM ADAYLAR) İstanbul Barosu seçim adayları kimler?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Barosu adayları (TÜM ADAYLAR) İstanbul Barosu seçim adayları kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu seçimlerinde yarışacak başkan adayları merak konusu oldu. 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurul kapsamında, baronun yeni dönem yönetimini belirlemek için yarışan isimler araştırılıyor. Peki, İstanbul Barosu başkan adayları kimler?

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Başkanlık yarışında mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu ile eski başkan Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 9 aday yer alıyor. Seçim öncesinde “ İstanbul Barosu adayları kimler?” ve “ İstanbul Barosu seçim adayları kimler?” soruları gündeme geldi.

İSTANBUL BAROSU SEÇİM ADAYLARI KİMLER? 

İstanbul Barosu başkanlığı için yarışacak 9 aday ve temsil ettikleri grup veya ittifaklar şöyle:

İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu

Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı

Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi

Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu

Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu

Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu

Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

Metin Üraçin – İstanbul Avukatlar Birliği Grubu

Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Genel kurulun ilk gününde adaylar konuşmalarını yaparken başkanlık ve yönetim seçimleri 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlerde baronun yeni dönem yönetimi belirlenecek.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI KİM?

İstanbul Barosu'nun mevcut başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'dur. Kaboğlu, 2024 yılında yapılan seçimlerde Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak başkanlığa seçildi. 2026 seçimlerinde de aynı grubun adayı olarak yeniden başkanlık için yarışıyor.

Mevcut başkanın yanı sıra eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak seçime katılıyor. Dokuz adayın yarışacağı seçimlerde avukatların mesleki koşulları, ekonomik sorunları ve baro hizmetlerinin geliştirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı

Hastanelik olan ünlü isim son durumunu açıkladı
İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş

İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

Açılan bayrak ve atılan slogan, İstanbul Barosu seçimini karıştırdı

Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale

Yakalanmasa vatandaşa zehir yedireceklerdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış

6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Oradan dönüyorlarmış
Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir

Mekke İttifakı genişleyebilir! Katılacak 3 ülkenin ismi verildi
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı

Ülkede sokaklar dehşet yerine döndü! Polis alevler içinde kaldı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi

Ne olacak bu takımın hali? Yine yenildiler