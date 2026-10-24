İstanbul Barosu adayları (TÜM ADAYLAR) İstanbul Barosu seçim adayları kimler?

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İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Başkanlık yarışında mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu ile eski başkan Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 9 aday yer alıyor. Seçim öncesinde “ İstanbul Barosu adayları kimler?” ve “ İstanbul Barosu seçim adayları kimler?” soruları gündeme geldi.

İSTANBUL BAROSU SEÇİM ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Barosu başkanlığı için yarışacak 9 aday ve temsil ettikleri grup veya ittifaklar şöyle:

İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu

Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı

Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi

Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu

Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu

Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu

Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

Metin Üraçin – İstanbul Avukatlar Birliği Grubu

Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Genel kurulun ilk gününde adaylar konuşmalarını yaparken başkanlık ve yönetim seçimleri 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlerde baronun yeni dönem yönetimi belirlenecek.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI KİM?

İstanbul Barosu'nun mevcut başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'dur. Kaboğlu, 2024 yılında yapılan seçimlerde Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak başkanlığa seçildi. 2026 seçimlerinde de aynı grubun adayı olarak yeniden başkanlık için yarışıyor.

Mevcut başkanın yanı sıra eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak seçime katılıyor. Dokuz adayın yarışacağı seçimlerde avukatların mesleki koşulları, ekonomik sorunları ve baro hizmetlerinin geliştirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.