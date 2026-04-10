İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 10 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul’da su kaynaklarının durumu, hem kent yaşamı hem de sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Özellikle kuraklık risklerinin arttığı dönemlerde baraj doluluk oranları, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 10 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentin su yönetimi politikalarının en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak açıklanan veriler, hem bireysel tüketim alışkanlıklarını hem de kurumsal planlamaları doğrudan etkiliyor.

Son açıklanan verilere göre, şehir genelindeki barajların doluluk oranı dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda. Özellikle bazı barajlarda doluluk oranının yüzde 80’in üzerine çıkması, yağışların olumlu etkisini gözler önüne seriyor. Bu durum, su arz güvenliği açısından kısa vadede rahatlatıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, uzmanlar su tüketiminde tasarruf bilincinin korunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü baraj doluluk oranları mevsimsel değişimlere bağlı olarak hızla düşüş gösterebiliyor.

10 NİSAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

10 Nisan 2026 itibarıyla açıklanan resmi verilere göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 69,85 olarak kaydedildi. Bu oran, kentin su ihtiyacını karşılamada belirli bir dengeyi işaret etse de, uzun vadeli su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

Detaylara bakıldığında barajlar arasında ciddi doluluk farkları olduğu görülüyor. Bazı barajlar neredeyse tam kapasiteye yaklaşırken, bazıları ise daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

İSKİ tarafından paylaşılan 10 Nisan 2026 tarihli verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: yüzde 92,20

Darlık Barajı: yüzde 85,90

Elmalı Barajı: yüzde 92,37

Terkos Barajı: yüzde 55,94

Alibey Barajı: yüzde 67,38

Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11

Sazlıdere Barajı: yüzde 45,11

Istrancalar Barajı: yüzde 80,31

Kazandere Barajı: yüzde 62,81

Pabuçdere Barajı: yüzde 56,86

Veriler incelendiğinde, özellikle Ömerli ve Elmalı barajlarının yüksek doluluk oranlarıyla öne çıktığı görülüyor. Buna karşılık Sazlıdere Barajı’nın yüzde 45,11 seviyesinde kalması, bölgesel yağış farklılıklarının etkisini ortaya koyuyor.