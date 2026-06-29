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İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 29-30 Haziran İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 29-30 Haziran İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Haziran İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...

Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.06.2026 11:57:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.06.2026 11:57:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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