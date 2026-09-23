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İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Fatih Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi

23.09.2026 10:06

Tahmini Bitiş

23.09.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
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