İsrail Dünya Kupası'nda var mı?

FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken gözler turnuvada mücadele eden takımlara çevrildi. Bu kapsamda birçok kişi, "İsrail Dünya Kupası'nda yer alıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İsrail Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunup bulunmadığı ve organizasyondaki konumu futbol gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

İSRAİL 2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILDI MI?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında İsrail Milli Takımı'nın turnuvada yer alıp almadığı bulunuyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda birçok ülke finallere katılma hakkı elde ederken, İsrail'in durumu da merak konusu oldu.

İSRAİL 2026 DÜNYA KUPASI'NDA YER ALIYOR MU?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkeler netleşirken İsrail, finallerde mücadele edecek takımlar arasında yer alamadı. Avrupa kıtasından turnuvaya katılacak 16 takım belirlenirken, İsrail bu ekipler arasına girmeyi başaramadı.

İSRAİL'İN DÜNYA KUPASI TARİHİ

İsrail Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde yalnızca bir kez finallere katılma başarısı gösterdi. Ülke, 1970 FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı ancak sonraki yıllarda düzenlenen turnuvaların hiçbirinde finallere kalamadı. Böylece İsrail'in Dünya Kupası özlemi 2026 turnuvasında da sona ermemiş oldu.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA YENİ FORMAT UYGULANACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni format sayesinde daha fazla ülke turnuvada mücadele etme şansı elde ederken, grup sayısı ve maç sayısı da artırıldı.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

Turnuvada mücadele edecek ülkelerin grupları da netleşti. Dikkat çeken eşleşmelerin yer aldığı organizasyonda futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor.

A GRUBU

Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya

B GRUBU

Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

C GRUBU

Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D GRUBU

ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E GRUBU

Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F GRUBU

Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G GRUBU

Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I GRUBU

Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J GRUBU

Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

GÖZLER 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası, yeni formatıyla büyük heyecana sahne olacak. İsrail finallerde yer alamasa da futbolseverler, turnuvada mücadele edecek dev takımların performansını yakından takip edecek.