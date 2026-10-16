Isparta deprem mi oldu, 16 Ekim Cuma Isparta deprem şiddeti kaç?

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16 Ekim Cuma Isparta deprem şiddeti kaç sorusunun yanıtı Afad'ın son depremler listesinde yer aldı. Isparta Merkez'de meydana gelen sarsıntı, ML ölçeğine göre 2.4 büyüklüğünde ölçüldü. Aynı gün Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan ve Tunceli'de de küçük büyüklükte depremler kaydedildi. Isparta'da deprem saat kaçta oldu, hangi derinlikte meydana geldi? Tüm detaylar haberimizde…

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Afad'ın verilerine göre Isparta'da 16 Ekim 2026 Cuma günü deprem meydana geldi. Merkez üssü Isparta Merkez olan deprem, saat 18.14.50'de kaydedildi. Küçük büyüklükteki sarsıntı, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.

16 EKİM CUMA ISPARTA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Isparta'da meydana gelen depremin büyüklüğü, ML (yerel büyüklük) ölçeğine göre 2.4 olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki depremler genellikle hafif sarsıntı olarak tanımlanıyor ve çoğunlukla yalnızca merkez üssüne yakın bölgelerde hissediliyor.

ISPARTA DEPREMİNİN DERİNLİĞİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Afad verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü 37.8037 enlem ve 30.5075 boylam koordinatlarında, Isparta Merkez ilçesi sınırları içinde kaydedildi. Depremin AFAD sistemindeki kayıt numarası 731655 olarak yer aldı.

HASAR VAR MI?

Isparta'da meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ya da olumsuzluk bilgisi paylaşılmadı. Bu büyüklükteki sarsıntılar genellikle yapılarda hasara yol açmıyor. Yetkililerden konuya ilişkin ek bir açıklama yapılması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

16 EKİM'DE BAŞKA NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın son depremler listesine göre 16 Ekim 2026 Cuma günü farklı illerde de küçük büyüklükte depremler kaydedildi. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 17.45'te 2.8 ve saat 17.46'da 2.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 17.42'de 1.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 17.55'te ve 18.40'ta 1.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.18'de 1.6, Andırın ilçesinde ise saat 18.24'te 2.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ISPARTA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Isparta, Türkiye'nin deprem riski bulunan illeri arasında yer alıyor. Kent ve çevresi, Göller Bölgesi'nde uzanan aktif fay sistemlerinin etkisi altında bulunuyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman küçük ve orta büyüklükte depremler kaydediliyor. Uzmanlar, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların binalarının depreme dayanıklılığını kontrol ettirmesi ve deprem çantası hazırlaması gibi önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye'de meydana gelen son depremlere ilişkin güncel bilgiler, AFAD'ın resmi internet sitesindeki son depremler sayfasından ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden takip edilebiliyor. Deprem anında ve sonrasında vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem taşıyor.