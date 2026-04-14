Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez kimdir? Begona Gomez hakkındaki suçlamalar neler?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya’da siyasi gündem, Başbakan Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez hakkında Madrid’de yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan resmi iddianameyle birlikte yeniden şekillendi. Nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarını kötüye kullanma gibi ağır suçlamaların yer aldığı dosya, ülke siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Peki, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez kimdir? Begona Gomez hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'İN EŞİ BEGONA GOMEZ KİMDİR?

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez, son dönemde İspanya kamuoyunda hakkında başlatılan resmi iddianame süreciyle gündeme gelmiştir. Madrid merkezli soruşturma kapsamında adı geçen Gómez, özellikle kamuoyunun dikkatini çeken siyasi ve hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır.

Madrid’de yürütülen süreçte, Gómez hakkında nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarını kötüye kullanma iddialarıyla resmi iddianame hazırlandığı belirtilmektedir. Bu gelişme, İspanya siyasetinde geniş yankı uyandırmıştır.

BEGONA GOMEZ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Begoña Gómez hakkında yürütülen Madrid merkezli soruşturmada dört ayrı suçlama yer almaktadır. Bu suçlamalar arasında nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarının kötüye kullanılması bulunmaktadır.

Soruşturma kapsamında, Gómez’in Başbakanlık makamının gücünü kullanarak özel şirketlere ve kendisine haksız kazanç sağladığı iddia edilmektedir. Dosyada yer alan iddialara göre, bu süreçte kamu kaynaklarının ve etki alanının belirli şirketler lehine kullanıldığı öne sürülmektedir.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise söz konusu suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ifade etmiştir. Özellikle Sánchez’in son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına yönelik sert açıklamalarının ardından davanın gündeme gelmesi, İspanyol kamuoyunda zamanlama tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Bu gelişmeler, İspanya’da hem siyasi hem de hukuki açıdan geniş bir tartışma başlığı oluşturmuş ve süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam etmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim

Kriz masasında sürpriz isim
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı