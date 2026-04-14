İspanya’da siyasi gündem, Başbakan Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez hakkında hazırlanan resmi iddianame ile yeni bir tartışma sürecine girdi. Madrid’de yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu ülkenin en çok konuşulan gündem başlıklarından biri haline geldi. Peki, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez kimdir? Begona Gomez hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'İN EŞİ BEGONA GOMEZ KİMDİR?

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez, son dönemde İspanya kamuoyunda hakkında başlatılan resmi iddianame süreciyle gündeme gelmiştir. Madrid merkezli soruşturma kapsamında adı geçen Gómez, özellikle kamuoyunun dikkatini çeken siyasi ve hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır.

Madrid’de yürütülen süreçte, Gómez hakkında nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarını kötüye kullanma iddialarıyla resmi iddianame hazırlandığı belirtilmektedir. Bu gelişme, İspanya siyasetinde geniş yankı uyandırmıştır.

BEGONA GOMEZ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Begoña Gómez hakkında yürütülen Madrid merkezli soruşturmada dört ayrı suçlama yer almaktadır. Bu suçlamalar arasında nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarının kötüye kullanılması bulunmaktadır.

Soruşturma kapsamında, Gómez’in Başbakanlık makamının gücünü kullanarak özel şirketlere ve kendisine haksız kazanç sağladığı iddia edilmektedir. Dosyada yer alan iddialara göre, bu süreçte kamu kaynaklarının ve etki alanının belirli şirketler lehine kullanıldığı öne sürülmektedir.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise söz konusu suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ifade etmiştir. Özellikle Sánchez’in son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına yönelik sert açıklamalarının ardından davanın gündeme gelmesi, İspanyol kamuoyunda zamanlama tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Bu gelişmeler, İspanya’da hem siyasi hem de hukuki açıdan geniş bir tartışma başlığı oluşturmuş ve süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam etmektedir.