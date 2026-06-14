İsmail Yüksek sevgilisi var mı yok mu, İsmail Yüksek nişanlısı Esen Matraş kimdir?

Sarı-lacivertli formanın vazgeçilmez ismi İsmail Yüksek, kariyerindeki yükselişini özel hayatındaki istikrarla taçlandırıyor. Arama motorlarında gündem olan "İsmail Yüksek sevgilisi var mı yok mu, nişanlısı Esen Matraş kimdir?" soruları, çiftin sosyal medyada paylaştığı romantik karelerin ardından zirveye ulaştı. 2026 yılının başında nişanlanarak hayatlarını birleştirme kararı alan İsmail Yüksek ve müstakbel eşi Esen Matraş'ın tanışma hikayesinden düğün planlarına kadar bilinmeyen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

İSMAİL YÜKSEK SEVGİLİSİ VAR MI, YOK MU?

İsmail Yüksek, 2026 yılı itibarıyla bekar ancak kalbi dolu olan futbolcular arasında yer alıyor. Uzun süredir devam eden birlikteliğini resmiyete dökmeye karar veren başarılı orta saha oyuncusu, 2026 yılının ilk günlerinde (1 Ocak 2026) evlilik yolunda dev bir adım attı. İsmail Yüksek, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişanlanarak hayatını birleştirme kararı aldı.

İSMAİL YÜKSEK SEVGİLİSİ (NİŞANLISI) KİMDİR?

Fenerbahçeli yıldız İsmail Yüksek’in nişanlısı Esen Matraş’tır. Mesleği mimar olan Esen Matraş, İsmail Yüksek ile olan birlikteliğini sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik karelerle ilan etmişti. Özellikle 2025 yılının son aylarında paylaşılan fotoğraflar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi görmüş, çiftin uyumu "yılın çifti" yorumlarını beraberinde getirmişti.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM: YENİ YILDA NİŞAN

İsmail Yüksek ve Esen Matraş çifti, 2026 yılına nişan yüzüklerini takarak girdi. Lige verilen kısa arayı fırsat bilen İsmail Yüksek, ailesiyle birlikte kız isteme ve nişan törenini gerçekleştirdi. Beyaz kalp emojisiyle paylaşılan nişan fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Sosyal medyada zarafetiyle dikkat çeken Esen Matraş, Fenerbahçe camiasının da yeni "yengesi" olarak kabul gördü.

İSMAİL YÜKSEK NE ZAMAN EVLENİYOR?

Nişan töreninin ardından hayranlarının en çok merak ettiği soru düğünün ne zaman olacağı oldu. Çiftin düğün tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, 2026 yaz aylarında, Avrupa Şampiyonası sonrası veya liglerin tatile girdiği dönemde görkemli bir düğün yapılması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

Doğum Tarihi: 26 Ocak 1999

Doğum Yeri: Bursa (İznik)

Mevki: Orta Saha (Ön Libero)

Güncel Takımı: Fenerbahçe

Medeni Durumu: Nişanlı (Esen Matraş ile)