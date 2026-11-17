Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sözcü Tv'nin 18 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Günaydın Türkiyem programı yer alıyor. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kanalın yönetimine yapılan kayyum atamasının ardından programın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İsmail Küçükkaya ya da kanal yönetimi tarafından programın durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Günaydın Türkiyem'in ekrana gelip gelmeyeceği, programın yayın saatinde netlik kazanacak. İşte İsmail Küçükkaya'nın programı ve Sözcü Tv'deki son duruma ilişkin tüm detaylar.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA YOK MU?

İsmail Küçükkaya'nın programına ilişkin herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Sözcü Tv'nin 18 Kasım Çarşamba yayın akışında Günaydın Türkiyem programı yer alıyor. Küçükkaya'nın programı sunup sunmayacağı yayın saatinde belli olacak.

GÜNAYDIN TÜRKİYEM YAYINLANMIYOR MU?

Günaydın Türkiyem, Sözcü Tv'nin 18 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışında bulunuyor. Programın yayından kaldırıldığına ya da yayın saatinin değiştiğine dair bir duyuru yapılmadı. Ancak kanaldaki yönetim değişikliği nedeniyle programın durumu yayın saatinde netleşecek.

SÖZCÜ TV'DE NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sözcü Medya Grubu'nun sahibi Burak Akbay hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026'da Sözcü Tv, Sözcü gazetesi ve grup şirketlerine ait adreslerde arama yapıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin yönetimiyle ise gazeteci Hakan Hastaoğlu görevlendirildi. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

SÖZCÜ TV YAYINDA MI?

Sözcü TV yayınlarını sürdürüyor. Kayyum atamasının kanalın kapandığı anlamına gelmediği belirtiliyor.