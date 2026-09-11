Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada yaşanan şişe olayı gündeme geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'a doğru tribünden şişe fırlatılmasının ardından şişeyi atan kişinin kimliği tespit edildi ve hakkında işlem yapıldı. Şahsın verdiği ifadede neden şişe attığına ilişkin sözleri de ortaya çıktı. Peki, İsmail Kartal'a şişe atan taraftar kim, ifadesinde ne dedi, ne ceza verildi? Detaylar...

İSMAİL KARTAL'A ŞİŞE ATAN TARAFTAR KİM, İFADESİNDE NE DEDİ NE CEZA VERİLDİ?

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal'a doğru tribünden şişe fırlatılması geceye damga vuran olaylardan biri oldu. Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından şişeyi atan kişinin tespit edildiğini ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadesinin alındığını açıkladı.

Şahsın ifadesinde, Fenerbahçe'nin kötü oynaması nedeniyle moralinin bozulduğunu ve bu nedenle şişeyi bir anda sahaya doğru fırlattığını söylediği aktarıldı.

"FENERBAHÇE KÖTÜ OYNAYINCA MORALİM BOZULDU"

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı ifadeye göre taraftar, şişeyi neden attığını anlatırken Fenerbahçe'nin kötü oyunundan dolayı moralinin bozulduğunu belirtti.

Şahsın ifadesinde, şişeyi bir anda sahaya doğru fırlattığını ancak kimseye isabet etmediğini söylediği aktarıldı. Ayrıca şişeyi herhangi bir kişiye doğru atma niyetinin olmadığını ifade ederek pişman olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada şişeyi atan kişinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığı belirtildi.

ARTIK MAÇLARA GİREMEYECEK

Şişeyi fırlatan kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandı. Bu tedbirle birlikte şahsın karşılaşmaları tribünden takip etmesinin önüne geçildi.

AZİZ YILDIRIM OLAYI ANLATMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifasını açıklaması sonrasında yaptığı değerlendirmede şişe olayına da değinmişti.

Yıldırım, Kartal'ın yaşanan olay ve üzerindeki baskı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek deneyimli teknik adama sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.