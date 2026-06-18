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İsmail Kartal Fenerbahçe'de şampiyon oldu mu?

İsmail Kartal Fenerbahçe'de şampiyon oldu mu?
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İsmail Kartal Fenerbahçe’de şampiyon oldu mu sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlük koltuğunda görev yapan İsmail Kartal’ın performansı ve takımın şampiyonluk yarışı, taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte İsmail Kartal’ın Fenerbahçe kariyerine dair merak edilen detaylar…

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp yaşamadığı futbol gündeminde en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla elde ettiği başarılar ve lig performansı merak edilirken, “Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu?” sorusu sıkça aratılıyor. Detaylar haberimizde…

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYON OLDU MU?

İsmail Kartal Fenerbahçe’de şampiyon oldu mu sorusu, sarı-lacivertli taraftarların ve futbol gündemini takip edenlerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe kariyerindeki performansı ve başarı grafiği merak edilirken, şampiyonluk durumu da en çok sorulan başlıkların başında geliyor.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI MI?

İsmail Kartal teknik direktör olarak Fenerbahçe’de görev yapmasına rağmen şampiyonluk sevinci yaşamadı. Sarı-lacivertli ekipte farklı dönemlerde takımın başında bulunan Kartal, lig yarışında önemli performanslar ortaya koysa da sezonu şampiyonlukla tamamlayamadı.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de görev aldığı dönemlerde özellikle oyun disiplini ve takım performansındaki yükselişle dikkat çekti. Takımı yarışın içinde tutan sonuçlar almasına rağmen, sezon sonunda şampiyonluk hedefi gerçekleşmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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