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İskoçya Slovenya maçı hangi kanalda, İskoçya Slovenya nereden CANLI izlenir?

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İskoçya Slovenya maçı hangi kanalda, İskoçya Slovenya nereden CANLI izlenir?
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İskoçya Slovenya maçı hangi kanalda, İskoçya Slovenya maçı nereden canlı izlenir? UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam İskoçya, sahasında Slovenya'yı konuk ediyor. Grubunda üst sıraları hedefleyen iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki İskoçya-Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde akşam saatlerinde oynanacak İskoçya- Slovenya karşılaşması, grup hesapları açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi İskoçya'nın taraftarı önünde galibiyet aradığı maç öncesinde "İskoçya- Slovenya maçı Türkiye'de hangi kanalda, maç şifresiz mi, hangi platformdan izlenir?" soruları öne çıktı. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İSKOÇYA-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam İskoçya ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Türkiye'de dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Mücadele, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak.

İSKOÇYA-SLOVENYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan S Sport Plus, yayınlarını yalnızca internet üzerinden sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Bu nedenle maç için Digiturk, D Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelikleriyle giriş yaparak yayına ulaşabilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde resmi yayıncının duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

İSKOÇYA-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İskoçya-Slovenya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te, İskoçya yerel saatiyle ise 19.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

İSKOÇYA-SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan tarihi Hampden Park'ta oynanacak. İskoçya milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının coşkulu desteğiyle galibiyet hedefliyor. Slovenya ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

GLASGOW'DA ÇEKİŞMELİ MÜCADELE

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. İskoçya iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, Slovenya ise Glasgow'dan galibiyetle ayrılarak grupta avantaj elde etmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: İskoçya - Slovenya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Hampden Park, Glasgow

Yayın: S Sport Plus (dijital platform)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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