Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi, kaç kilo?

Işın Karaca son dönemde hem özel hayatı hem de fiziksel değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve özellikle kaç kilo verdiği soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Geçirdiği dönüşümle dikkat çeken ünlü sanatçının son hali ve hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, asıl adıyla Işın Funda Büyükkaraca, Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biridir. Arabesk, pop ve Türk sanat müziği tarzlarında eserler veren sanatçı, geniş repertuvarı ve güçlü sesiyle tanınır. Müzik kariyerine vokalistlik yaparak başlayan Karaca, özellikle Sezen Aksu ile çalıştıktan sonra büyük bir çıkış yakalamıştır.

IŞIN KARACA KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1973 doğumlu olan Işın Karaca, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

IŞIN KARACA NERELİ?

Işın Karaca, İngiltere’nin Londra şehrinde doğmuştur. Köken olarak Kıbrıs Türküdür.

IŞIN KARACA’NIN KARİYERİ

Işın Karaca müzik kariyerine 1990’lı yıllarda başladı. İlk olarak çeşitli sanatçılara vokalistlik yaptıktan sonra 2001 yılında çıkardığı “Anadilim Aşk” albümüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Kariyeri boyunca pop müzikten arabeske uzanan farklı tarzlarda birçok albüm yayımlayan sanatçı, “Başka Bahar”, “Tutunamadım” ve “Mandalinalar” gibi hit şarkılarla büyük başarı elde etti.

Zaman zaman oyunculuk ve televizyon projelerinde de yer alan Karaca, müzik kariyerini aktif şekilde sürdürmektedir. 2020’li yıllarda da yeni albümler ve projelerle müzik dünyasındaki yerini korumaya devam etmektedir.