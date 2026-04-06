İran, ABD-İsrail savaşı bitiyor mu ne zaman bitiyor? SON DAKİKA! Ateşkes mi ilan edildi ne açıklama yapıldı?

Orta Doğu’daki gerilim yeniden tırmanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar, dünya gündeminde endişe yaratmaya devam ediyor. Savaş ne zaman sona erecek, taraflar ateşkes ilan etti mi ve resmi açıklamalar geldi mi? Uluslararası gözlemciler ve diplomatik kaynaklar, sürecin seyrini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN, ABD-İSRAİL SAVAŞI BİTİYOR MU?

ABD ve İran arasındaki savaş 38. gününe girerken ateşkes ve savaşın sona ermesi için 2 aşamalı anlaşma ihtimali doğdu. İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu. Geçici ateşkesin ardından savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için iki hafta içinde anlaşma imzalanacak.

Diplomatik kaynaklara göre, taraflar arasında çatışmaları sonlandırmak için hazırlanan plan kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı ve planı taraflara sunduğu bildirildi.

İKİ AŞAMALI YOL HARİTASI

Hazırlanan plana göre süreç iki aşamada ilerleyecek. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyor. Planın bugün kabul edilmesi gerektiği, onaylanması halinde sürecin hızlı şekilde devreye alınacağı ifade ediliyor.

NÜKLEER PROGRAM KARŞILIĞINDA YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK

Anlaşma taslağında İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesi, buna karşılık uluslararası yaptırımların kaldırılması ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kritik başlıklar yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI HEMEN AÇILACAK

Planın kabul edilmesi durumunda ilk adım olarak ateşkes ilan edilecek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe açılacak. Tarafların iki hafta içinde nihai anlaşmaya varması hedefleniyor.