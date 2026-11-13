İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ (TAM LİSTE) 13 Kasım İstanbul vapur seferleri iptal mi? BUDO seferleri iptal mi oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da 13 Kasım 2026 Cuma günü etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şehir Hatları bazı vapur seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdururken, BUDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferini iptal etti. İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu, Adalar vapuru seferleri iptal mi, BUDO seferleri yapılacak mı? İşte 13 Kasım iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferlerinin tam listesi...

13 KASIM İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferler ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

13 Kasım 2026 Cuma günü iptal edilen Şehir Hatları seferleri şöyle:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Ayrıca Aşiyan-Üsküdar Hattı'nda da güzergah değişikliğine gidildi. Bu hatta seferler ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım 2026 Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal kararı Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

13 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ TAM LİSTE

BUDO tarafından iptal edildiği duyurulan 13 Kasım 2026 tarihli seferler ve saatleri şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlere ilişkin duyurular BUDO'nun resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. Yolcuların deniz yolculuğu öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.