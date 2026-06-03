İpek Erdem, Türk televizyon dünyasında özellikle “Hayat Bilgisi” dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteri ile geniş kitlelerce tanınan bir oyuncudur. Uzun yıllardır ekranlarda farklı projelerde yer alan Erdem, dönem dizilerinden drama yapımlarına uzanan kariyeriyle dikkat çekmektedir. Peki, İpek Erdem kimdir, evli mi? Hayat Bilgisi’nin ‘Barbie'si İpek Erdem kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

HAYAT BİLGİSİ’NİN ‘BARBIE'Sİ İPEK ERDEM KİMDİR?

İpek Erdem, 16 Mart 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2000’li yılların başında adım atan Erdem, kısa sürede televizyon dünyasında kendine yer edinmiştir. En büyük çıkışını 2003–2006 yılları arasında yayınlanan “Hayat Bilgisi” dizisinde “Barbie Gamze” karakteri ile yapmıştır.

Bu rol, onun hem genç izleyici kitlesi hem de geniş televizyon izleyicisi tarafından tanınmasını sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda farklı türlerde dizilerde yer alarak kariyerini çeşitlendirmiştir. Dönem dizilerinden modern dramalara kadar geniş bir yelpazede oyunculuk performansı sergilemiştir.

Yer aldığı bazı yapımlar arasında “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk”, “Lale Devri”, “Kuzgun” ve “Eve Dönüş” gibi projeler bulunmaktadır. Ayrıca 2009 yapımı “Beş Şehir” filminde de rol almıştır.

2024 yılı itibarıyla “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Gökçiçek karakteri ile ekranlara dönmesi, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

İPEK ERDEM EVLİ Mİ?

İpek Erdem’in özel hayatı zaman zaman kamuoyunun gündemine gelse de, resmi ve doğrulanmış bilgilere göre oyuncu evli değildir. Güncel olarak bilinen bir evlilik durumu bulunmamaktadır.

İPEK ERDEM KAÇ YAŞINDA?

16 Mart 1984 doğumlu olan İpek Erdem, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

İPEK ERDEM NERELİ?

İpek Erdem, Bursa doğumludur.