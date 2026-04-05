İnter Roma hangi kanalda, İnter Roma maçı nereden CANLI izlenir?

Çizme’de devlerin savaşı başlıyor! Formda grafiğiyle dikkat çeken Inter ile üst sıraları zorlayan Roma, kozlarını yeşil sahada paylaşıyor. İnternet dünyasında spor tutkunları tarafından sorgulanan "Inter Roma şifresiz mi?" ve "İtalya Ligi maçı canlı izle" aramalarıyla birlikte, dev maçın Türkiye’deki yayıncı kuruluş bilgileri de netlik kazandı. İtalya futbolunun kalbinin atacağı bu büyük buluşmayı kesintisiz takip etmek isteyenler için Inter - Roma canlı yayın kanalları ve dijital platform seçeneklerini sizler için derledik.

INTER - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya futbolunun iki dev ismini karşı karşıya getirecek olan mücadele, 05 Nisan Pazar günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle saat 21:45’te başlayacak olan Inter - Roma karşılaşması, Türkiye’de üç farklı platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen takip edebilirsiniz.

INTER - ROMA MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• S Sport 2: Turkcell TV+ 78. kanal üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: S Sport Plus uygulaması ve internet sitesi üzerinden üyelik dahilinde canlı yayınlanacak.

• Tivibu Spor 1: Tivibu 78. kanal üzerinden abonelere özel olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN ÖNEMİ VE MUHTEMEL SENARYOLAR

Liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen Inter, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Diğer taraftan üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Roma, zorlu Milano deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Saat 21:45'te başlayacak olan bu dev randevu, Serie A'daki şampiyonluk yarışının dengelerini doğrudan değiştirebilir.