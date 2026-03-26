Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 26 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

26 Mart sabahı Instagram kullanıcıları, uygulamada yaşanan aksaklıklarla karşılaştı. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın durması ve giriş sorunları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sorunun teknik mi yoksa geçici bir aksaklık mı olduğunu sorgulamaya başladı. Detaylar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (26 MART PERŞEMBE)

26 Mart Perşembe sabahı bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi ve yavaşlık gibi kısa süreli aksaklıklar yaşadı. Bu durum, kullanıcılar arasında “Instagram çöktü mü?” sorusunu yeniden gündeme getirirken, platform tarafından dünya genelinde büyük çaplı bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar özellikle paylaşımların geç açılması, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikmelerden şikâyetçi oldu. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın eski sürümü, cihaz önbelleği veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Yaşanan problemler genel bir çökme olarak görülmezken, çoğu kullanıcı için Instagram normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Sorun yaşayanlara internet bağlantısını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını kapatmaları öneriliyor.