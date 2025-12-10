İnsan Hakları Günü ne zaman? İnsan Hakları Günü nedir, neden kutlanır?

İnsan haklarının evrensel ölçekte hatırlatıldığı ve toplumların ortak değerlerinin vurgulandığı İnsan Hakları Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla gündeme geliyor. "İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanıyor, bu günün anlamı nedir ve neden önemlidir?" soruları, farkındalık yaratmak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl tüm dünyada insan onurunun korunmasına dikkat çekmek amacıyla kutlanan İnsan Hakları Günü, 10 Aralık tarihinde anılıyor. Bu özel gün, evrensel hak ve özgürlüklerin önemini hatırlatırken, toplumların daha adil bir gelecek için attığı adımları da gözler önüne seriyor.

İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

İnsan Hakları Günü, insanların doğuştan sahip olduğu temel hakların evrenselliğini vurgulamak için kabul edilen bir anma ve farkındalık günüdür. Irk, din, dil, cinsiyet ve kimlik ayrımı olmaksızın herkesin eşit haklara sahip olduğunu hatırlatmayı amaçlayan bu gün, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle desteklenir.

İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

İnsan Hakları Günü'nün kutlanmasının temel nedeni, insanların özgürlük, eşitlik, adalet ve güven içinde yaşama hakkının evrensel olduğu gerçeğini vurgulamaktır. Bireylerin en temel haklarının korunması, ihlallerin önlenmesi ve insan onurunun gözetilmesi için farkındalık oluşturmak bu günün en önemli amaçları arasında yer alır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihi, her yıl "İnsan Hakları Günü" olarak kutlanıyor. Bu tarih, hem geçmişte verilen mücadelenin hatırlanması hem de gelecekte daha kapsayıcı bir toplum inşa edilmesi için sembolik bir öneme sahip.

