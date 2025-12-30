İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan İnek Şaban, televizyon yayınlarıyla yeniden izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemeye hazırlanan sinemaseverler, İnek Şaban'ın hikâyesi ne anlatıyor, oyuncuları kimlerden oluşuyor ve filmde neler yaşanıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte İnek Şaban filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

İNEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnek Şaban, ünlü bir futbol kalecisine olan şaşırtıcı benzerliği sayesinde kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan saf bir adamın eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Takımın yıldız kalecisi Bülent, kazandığı başarılarla kulübün vazgeçilmez isimlerinden biridir. Ancak Bülent'in ani bir kararla Amerika'ya gitmesi, kulüp yönetimini zor durumda bırakır.

Yeni bir kaleci arayışına giren yöneticiler, bir gecekondu mahallesinde karpuz satarak geçimini sağlayan ve Bülent'e birebir benzeyen Şaban'ı keşfeder. Bu benzerliği fırsata çevirmek isteyen kulüp, Şaban'ı kaleye geçirir. Futboldan habersiz olan Şaban, kısa sürede şöhretin ve ilginin merkezine yerleşirken, yaşadığı komik olaylar filmin temelini oluşturur.

İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal – Kaleci Bülent / İnek Şaban

• Defne Yalnız – Zeliha

• Yavuz Karakaş – Arap Nuri

• Saadet Gürses – Ayşe

• Dinçer Çekmez – Kara Mithat

• Osman F. Seden – Kulüp Başkanı

• Macit Flordun – Antrenör

• Ali Şen – Bekir Efendi

• Baykal Kent – Manda

• Süheyl Eğriboz – Jilet Rıza

Ayrıca Mehmet Uğur, İbrahim Kurt, Hakkı Kıvanç ve Abdi Algül gibi birçok Yeşilçam emektarı da filmde yardımcı rollerde yer alıyor.

İNEK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

İnek Şaban filmi, 1978 yılında İstanbul'da çekildi. Yapım, 1 Şubat 1979 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Filmde dönemin futbol atmosferini yansıtmak amacıyla, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinden alınan gerçek maç görüntülerine de yer verildi. Bu sahneler, filmin gerçekçiliğini artıran önemli detaylar arasında bulunuyor.