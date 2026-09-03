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İllegal Hayatlar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İllegal Hayatlar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İllegal Hayatlar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İllegal Hayatlar konusu, özeti ve İllegal Hayatlar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İllegal Hayatlar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İllegal Hayatlar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İllegal Hayatlar filmini izleyecek olanların merak ettiği İllegal Hayatlar konusu nedir, İllegal Hayatlar oyuncuları kimler ve İllegal Hayatlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin merkezinde, şehrin varoş mahallelerinde kaçak bir kumarhane işleten Mahsun ve arkadaşları yer alıyor. Polis baskınlarının artık dayanılmaz hale gelmesiyle birlikte üçlü, işlerini sürdürebilmek için akıllara durgunluk veren bir plan yapar: sahte bir siyasi parti kurup kumarhaneyi bu partinin çatısı altında gizlemek. Ne var ki plan beklendiği gibi gitmez; halkın partiye gösterdiği ilgi kısa sürede katlanarak büyür ve arkadaş grubu, hiç hesapta olmayan bir siyasi maceranın içinde bulur kendini. Film, bu absürt durumu mizahi bir dille işlerken güncel toplumsal ve siyasi düzene de göz kırpan eleştirel bir alt metin taşıyor.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İllegal Hayatlar'ın kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Başrolde Mahsun karakteriyle Mahsun Karaca var. Ona eşlik eden isimler arasında Müjde Uzman, Şahin Sarısu, Mehmet Kahraman, Bülent Çolak, Uğur Sarhan, Okan Has ve Ali İhsan Varol bulunuyor. Filmin senaryosu da yönetmen Cenk Çelik imzasını taşıyor; Çelik hem yönetmen hem de senarist olarak projede yer alıyor.

İLLEGAL HAYATLAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hikâyenin geçtiği atmosferi olabildiğince gerçekçi kılmak isteyen yapım ekibi, çekimler için karakterlerin de memleketi olan Adana'yı tercih etti. Filmin büyük bölümü Adana'nın varoş mahallelerinde çekildi; bu tercih, hem hikâyenin sokak diline hem de karakterlerin yerel renklerine daha inandırıcı bir zemin kazandırdı.

İLLEGAL HAYATLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE VİZYONA GİRDİ?

Yapımın çekimleri 2022 yılında tamamlandı. Film, sinemaseverlerle 13 Ocak 2023 tarihinde buluştu ve ardından dijital platformlarda da izleyiciye sunuldu. Filmin gösterdiği ilginin ardından 2024 yılında "İllegal Hayatlar: Meclis" adıyla bir devam filmi de çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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