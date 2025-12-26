İlke Tankul, gözaltına mı alındı? İlke Tankul neden gözaltına alındı?

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında gözler bu kez genç futbolcu İlke Tankul'a çevrildi. Kamuoyuna yansıyan operasyon haberlerinin ardından "İlke Tankul kimdir, gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?" soruları futbolseverler ve spor camiası tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Savcılık kaynaklarından gelen bilgiler, soruşturmanın kapsamı ve şüphelilerle ilgili dikkat çeken detayları da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKE TANKUL KİMDİR?

İlke Tankul, Türk futbolcudur. Konak doğumlu olan Tankul, 4 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbol kariyerini sürdüren İlke Tankul, Karaman Futbol Kulübü kadrosunda yer almaktadır. TFF kayıtlarına göre lisans numarası 1875588'dir. Kulübüyle olan sözleşmesi 22 Ağustos 2025'te başlamış olup 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerlidir.

İLKE TANKUL GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 isim arasında İlke Tankul da yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheliyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

İLKE TANKUL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre İlke Tankul, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunuyor. Özellikle futbolcuların kendi maçlarıyla bağlantılı şekilde bahis oynadığı iddiaları doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında hakkında işlem yapıldığı belirtiliyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve farklı meslek gruplarından isimlerin bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul'un yanı sıra eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur da bulunuyor. Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.