İkindi namazı ne zamana kadar kılınır, kerahat vaktinde namaz kılınır mı?

Kerahat vakti de merak edilen konulardan biri. İkindi namazının vakti akşam ezanına kadar devam ediyor. Ancak güneşin sarardığı vakitten sonra namazı kılmak mekruh sayılıyor. İşte ikindi namazının vakti ve kerahat vakitleriyle ilgili merak edilenler.

İKİNDİ NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin bitmesiyle başlıyor ve güneş batana, yani akşam ezanı okunana kadar devam ediyor. Ancak ikindi namazını güneşin sarardığı ve gözü yormadan bakılabilecek hale geldiği vakte kadar kılmak gerekiyor. Güneşin sararmasından batışına kadar geçen süre kerahat vakti olarak kabul ediliyor. Bu sürenin güneş batmadan önceki yaklaşık 45 dakikalık zaman dilimi olduğu ifade ediliyor. İkindi namazını bu vakte bırakmak mekruh sayılıyor.

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerahat vakti, namaz kılınması uygun görülmeyen, yani mekruh sayılan vakitleri ifade ediyor. Günde üç kerahat vakti bulunuyor:

Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 45 dakikalık süre

Güneşin tam tepede olduğu istiva vakti, yani öğle ezanından hemen önceki kısa süre

Güneşin sararmasından batışına kadar geçen yaklaşık 45 dakikalık süre

KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILINIR MI?

Hanefi mezhebine göre bu üç kerahat vaktinde farz, vacip ya da nafile hiçbir namaz kılınmıyor. Kaza namazı da bu vakitlerde kılınmıyor. Bu kuralın tek istisnası, o günün ikindi namazı. Herhangi bir sebeple o günün ikindi namazını kılamayan kişi, güneş batmadan önce kerahat vaktinde de namazını kılabiliyor. Ancak namazı bu vakte kadar geciktirmek mekruh kabul ediliyor. Yine de namazı kaçırmaktansa kerahat vaktinde kılmak daha uygun görülüyor.

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA NAMAZ KILINIR MI?

İkindi namazının farzı kılındıktan sonra güneş sararıncaya kadar nafile namaz kılınması mekruh sayılıyor. Bu süre içinde kaza namazı kılınabiliyor ve kaçırılan namazlar telafi edilebiliyor. Güneş sararmaya başladıktan sonra ise kaza namazı da kılınmıyor.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi namazı toplam 8 rekattan oluşuyor. Önce 4 rekat sünnet, ardından 4 rekat farz kılınıyor. İkindi namazının sünneti gayr-i müekked sünnet sayılıyor.

İKİNDİ NAMAZI KAÇIRILIRSA NE YAPILMALI?

Güneş battıktan sonra ikindi namazının vakti sona eriyor. Bu durumda namaz kaza edilmesi gereken namazlar arasına giriyor. Kaçırılan ikindi namazının yalnızca 4 rekat farzı kaza ediliyor. Kaza namazı, kerahat vakitleri dışında herhangi bir vakitte kılınabiliyor.