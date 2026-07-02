Icardi ve China Suarez ayrıldı mı, Icardi China Suarez neden ayrıldı?

Futbol dünyasının yıldız ismi Mauro Icardi ile oyuncu China Suárez’in ayrıldığına dair iddialar magazin basınında geniş yer buldu. “Icardi ve China Suárez ayrıldı mı?” sorusu yeniden gündeme gelirken, ikilinin ilişkisini bitiren nedenler arasında kıskançlık krizleri, iletişim sorunları ve uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların olduğu konuşuluyor. Ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ICARDI VE CHINA SUAREZ İLİŞKİSİNDE AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’nin, sevgilisi China Suarez tarafından terk edildiği iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre çiftin ilişkisi, ortaya çıkan mesajlaşmaların ardından ciddi bir krize girdi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, “Icardi ve China Suarez ayrıldı mı?” sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

İDDİA: ALDATMA MESAJLARI İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre’nin yer aldığı “Salvese Quien Pueda” programında ortaya atılan iddiaya göre, China Suarez’in Mauro Icardi’yi aldatma şüphesiyle terk ettiği öne sürüldü. Suarez’in, Icardi’nin bazı mesajlarını gördükten sonra büyük bir kriz yaşadığı ve bu nedenle ilişkiyi sonlandırdığı iddia edildi.

SUAREZ EVİ TERK ETTİ

İddialara göre China Suarez, yaşanan olayların ardından birlikte yaşadıkları evi terk ederek başka bir konuta geçti. Suarez’in sadece iki çocuğu ve köpeğiyle birlikte ayrıldığı, kişisel eşyalarını ise yanına almadan evi terk ettiği öne sürüldü. Bu durum, ayrılığın ani ve sert şekilde gerçekleştiği yorumlarını beraberinde getirdi.

ICARDI CEPHESİNDE SESSİZLİK

Mauro Icardi cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Galatasaray kariyeri ve geleceği merak edilen yıldız futbolcunun, özel hayatındaki bu gelişmelerle birlikte zor bir dönemden geçtiği konuşuluyor. Tarafların ayrılık iddialarını doğrulayıp doğrulamayacağı ise merakla bekleniyor.

ALDATMA İDDİASI VE MESAJ DETAYI

Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Icardi’nin Ekaterina Ojeda isimli bir modelle mesajlaştığı yönünde oldu. China Suarez’in bu mesajları görmesiyle birlikte ilişkide büyük bir kırılma yaşandığı ileri sürüldü. Öte yandan söz konusu modelin bu olay sonrası sosyal medyada daha fazla dikkat çektiği de iddialar arasında yer aldı.

MAGAZİN DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI

Icardi ve China Suarez cephesinde yaşanan bu gelişmeler, hem Arjantin hem de Türkiye magazin basınında geniş yer buldu. İlişkinin tamamen sona erip ermediği ve tarafların yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.