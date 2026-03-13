Icardi Juventus'a mı gidecek?

İtalyan futbolunun flaş transfer dedikodularından biri de Mauro Icardi'nin Juventus'a olası transferi. PSG'deki performansıyla dikkat çeken Icardi'nin, Serie A devi Juventus'a katılacağı söylentileri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Transfer haberleri merakla takip edilirken, Juventus'un kadrosuna bu yıldız golcüyü katıp katmayacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

ICARDİ JUVENTUS'A MI GİDECEK?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. FIFA menajeri Marco Kırdemir, Arjantinli futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Kırdemir, Icardi'nin sezon sonunda İtalya'ya dönerek Juventus ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Ayrıca menajer, Arjantinli oyuncunun kız arkadaşının da İtalya'da yaşamayı tercih ettiğini belirterek Galatasaray'da devam etmeyeceğini vurguladı. Icardi'nin mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği de ifade edildi.

JUVENTUS İLE ÖN ANLAŞMA İDDİASI

Radyospor'da yayınlanan Derinpas programında konuşan Marco Kırdemir, Mauro Icardi'nin Juventus ile şimdiden ön anlaşma sağladığını dile getirdi. Menajer, "Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile anlaşması hazır. Galatasaray'da kalmayacak" sözlerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN REAL MADRİD LİSTESİNDE YOK

Marco Kırdemir, Galatasaray'ın diğer yıldızı Victor Osimhen hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kırdemir, Nijeryalı futbolcunun Real Madrid'in transfer gündeminde olmadığını savundu. Real Madrid'in hücum hattında asıl hedefinin Manchester City'den Erling Haaland olduğunu söyledi.

REAL MADRİD VE ARDA GÜLER İÇİN KLOPP İDDİASI

Deneyimli menajer, Real Madrid ile ilgili bir başka çarpıcı iddiayı ise Arda Güler üzerinden paylaştı. Kırdemir, gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jurgen Klopp'un getirilebileceğini öne sürdü. Eğer Klopp takımın başına geçerse Arda Güler'in geleceğinin de bu karara bağlı olarak şekilleneceğini ifade etti.