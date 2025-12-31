Haberler

İbrahim Tatlıses ve Asena ile hiç evlendi mi?

İbrahim Tatlıses ve Asena ile hiç evlendi mi?
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Asena ile evlilik durumu merak konusu oldu. Peki, İbrahim Tatlıses Asena ile hiç evlendi mi?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Asena arasında geçmişte yaşanan ilişkisi yeniden gündeme geldi. Peki, İbrahim Tatlıses Asena ile hiç evlendi mi?

İBRAHİM TATLISES ASENA İLE HİÇ EVLENDİ Mİ?

İkili arasında geçmişte yakınlık ve ilişki söylentileri çıkmış olsa da, bu iddialar resmî bir evlilikle sonuçlanmadı. Kamuoyuna yansıyan güvenilir kaynaklara göre aralarında nikâh yapılmadı; konu daha çok magazin haberleri ve dedikodular düzeyinde kaldı.

İBRAHİM TATLISES'İN EVLİLİKLERİ

1. Adalet Sara – 1974

? Oğlu: Ahmet Tatlı

2. Perihan Savaş – 1979–1982

? Kızı: Zübeyde Melek

3. Derya Tuna – (resmî evlilik yok, uzun birliktelik)

? Oğlu: İdo Tatlıses

4. Işıl Çıtak – 1989

? Kızı: Işıl Çıtak Tatlıses

5. Ayşegül Yıldız – 2011–2013

? Kızı: Elif Ada

Haberler.com
500

