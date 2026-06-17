Huriye İrtem kimdir? Ece İrtem'in annesi Huriye İrtem kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Ece İrtem'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler ailesine çevrildi. Ece İrtem'in annesi olarak bilinen Huriye İrtem'in kim olduğu, nereli olduğu ve mesleki geçmişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yazı işleri müdürlüğü yaptığı bilinen Huriye İrtem hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler haberimizde yer alıyor.

NURİYE İRTEM KİMDİR?

Nuriye İrtem, oyuncu ve opera sanatçısı Ece İrtem'in annesidir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre uzun yıllar medya sektöründe görev yapan Nuriye İrtem, yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. Meslek hayatını genellikle gözlerden uzak sürdüren Nuriye İrtem'in çalıştığı kurumlar ve kariyerine ilişkin detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Aslen Sivaslı olduğu belirtilen Nuriye İrtem, Ece İrtem'in vefatının ardından yeniden gündeme gelmiştir.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Türk oyuncu ve opera sanatçısıdır. Yaşar Üniversitesi Opera-Şan Ana Sanat Dalı'ndan mezun olan İrtem, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, televizyon ve dijital platform projelerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Cenazesi 17 Haziran 2026 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ECE İRTEM'İN KARİYERİ

Ece İrtem, oyunculuk kariyerine "Kaçak Gelinler" dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle adım attı. Ardından "Şeref Meselesi", "Paramparça", "O Hayat Benim", "Kertenkele", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma", "Aile", "Sandık Kokusu" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet Bozok, "Yasak Elma" dizisindeki Meriç Kırgız, "Sandık Kokusu"ndaki Hande ve "Kızılcık Şerbeti"ndeki Işıl Türkkan karakterleriyle dikkat çekti. Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro çalışmalarında da yer alan Ece İrtem, 2014-2026 yılları arasında aktif sanat hayatını sürdürdü.