Hurda teşviki çıktı mı, hurda yasası meclisten geçti mi? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren hurda düzenlemesiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Meclis'ten geçen bir yasa olup olmadığı ve teşvikin ne zaman yürürlüğe gireceği soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 2026

Hurda Araç Teşviki Yasası'nı bekleyen milyonlarca sürücü için Ankara'dan dikkat çeken sinyaller gelmeye başladı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yasa teklifini yeniden gündeme taşıyarak düzenlemenin hayata geçmesine az kaldığını açıkladı. Yapılan bu paylaşım, hurda teşviki bekleyen araç sahiplerinde umutları yeniden artırdı.

Ancak sektörün deneyimli isimlerinden gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde daha temkinli bir tablo çiziyor. Özpeynirci'ye göre, bütçe dengeleri ve mevcut vergi sistemi göz önüne alındığında, sıfır araçlarda genel bir ÖTV muafiyetinin kısa vadede mümkün görünmediği ifade ediliyor.

HURDA ARAÇLAR İÇİN YENİ TEŞVİK MODELİ

Gündemdeki düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması oluşturuyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış bu araçlarını trafikten çeken vatandaşlara, yeni ve yerli üretim araç alımlarında çeşitli avantajlar sunulması planlanıyor. Böylece hem çevreye zarar veren eski araçların sayısının azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, bu teşvikin yalnızca bir araç yenileme hamlesi olmadığını; aynı zamanda karbon salınımını düşürmeye yönelik çevreci bir adım olduğunu vurguluyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Sektör temsilcileri tarafından "otomotivde devrim" olarak yorumlanan bu düzenleme, klasik vergi avantajlarının ötesine geçmeyi amaçlıyor. Planlanan sistemde, hurda teşvikiyle birlikte düşük faizli ve uzun vadeli finansman seçenekleri de gündemde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle yerli üretimi temsil eden markaların ön plana çıkması bekleniyor.

Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen modellerin teşvik kapsamında değerlendirilmesiyle, araç parkının gençleşmesi ve yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi stratejik hedefler arasında gösteriliyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA ÖTV MUAFİYETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM'ye sunulan yasa teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik önemli avantajlar içeriyor. Teklifte, yüksek emisyonlu ve eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli ve çevreci sıfır araçları ÖTV muafiyeti ile satın alabilmesinin önü açılmak isteniyor.

Ancak mevcut aşamada söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil. Meclis'teki görüşme sürecinin nasıl ilerleyeceği ve teşvikin hangi kapsamda hayata geçirileceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yasanın kabul edilmesi halinde yüz binlerce araç sahibinin, daha uygun koşullarla sıfır araç sahibi olabileceği değerlendiriliyor.