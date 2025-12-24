Hurda araç yasası çıktı mı, Hurda araç teşviki meclisten geçti mi?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise hurda araç teşvikiyle ilgili olarak TBMM'ye sundukları kanun teklifine dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir, mesajında "Geliyor, gelmekte olan inşallah" ifadelerine yer vererek düzenlemenin gündemde olduğuna işaret etti. Bu açıklamanın ardından, hurda araç yasasının çıkıp çıkmadığı ve teklifin Meclis'ten geçip geçmediği soruları yeniden gündeme taşındı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Kasım 2024'te Meclis'e sunulan teklif kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme teslim eden vatandaşlara önemli bir avantaj sağlanması planlanıyor. Düzenlemeye göre, hurdaya ayrılan araçlar karşılığında yerli üretim otomobil satın alacak kişilerin özel tüketim vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI ÇIKTI MI?

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile hem vatandaşların ekonomik yükünün hafifletilmesi hem de çevresel sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor. 25 yaşını aşan araçların trafikten çekilmesi durumunda, yerli üretim sıfır kilometre otomobillerin daha uygun fiyatlarla satın alınabilmesi gündemde yer alıyor. Ancak hurda teşvikiyle ilgili yasa henüz yürürlüğe girmiş değil. Sürece ilişkin resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.