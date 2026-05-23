İngiltere Championship’te sezonun en kritik karşılaşması için geri sayım sona eriyor. Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği dev bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Peki, Hull City maçı bugün mü? Hull City Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship play-off final maçı bugün gerçekleştirilecek. İngiltere futbolunun en prestijli statlarından biri olan Londra’daki Wembley Stadı, bu dev finale ev sahipliği yapacak.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de karşılaşmanın başlama saati oldu. Kritik final mücadelesi saat 17.30’da başlayacak.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Bu büyük final karşılaşması Türkiye’de futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Hull City – Middlesbrough mücadelesi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.