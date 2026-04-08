Hobi bahçeleri yıkılacak mı?

"Hobi bahçesi yıkımları ne zaman başlayacak?" ve "Hangi bölgelerde yıkım kararı var?" soruları, Meclis'ten gelecek olası bir düzenleme haberiyle yanıt bekliyor. İşte hobi bahçesi sahiplerini yakından ilgilendiren yasal süreç ve güncel gelişmeler...

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni yönetmeliğe göre, tarım arazilerinin "hobi bahçesi" adı altında küçük parsellere bölünerek üzerine kaçak yapılar inşa edilmesi kesin olarak yasaklandı. İzinsiz kurulan bu yapılar için belediyelere ve il özel idarelerine bildirim yapılacak. Eğer yerel yönetimler söz konusu kaçak yapıları bir ay içinde yıkmazsa, Tarım ve Orman Bakanlığı bizzat devreye girerek yıkım işlemini gerçekleştirecek. Yıkım masrafları ise sorumlulardan tahsil edilecek ve arazi yeniden tarıma uygun hale getirilecek.

BUNGALOV VE BAĞ EVİ YAPMAK İSTEYENLERE KURUL ŞARTI

Artık tarım arazisi üzerine bungalov, bağ evi veya herhangi bir benzeri yapı inşa etmek isteyen vatandaşlar için Toprak Koruma Kurulu’ndan izin alma zorunluluğu getirildi. Kurul tarafından yapılacak incelemede, arazinin tarımsal bütünlüğünün bozulduğu tespit edilirse inşaat talebi doğrudan reddedilecek. Özellikle "Büyük Ova" koruma statüsündeki alanlarda hiçbir şekilde tarım dışı faaliyete izin verilmeyecek.

CEZALAR EL YAKIYOR: 7.5 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

Kaçak hobi bahçesi kuranlara ve tarım arazilerini amacı dışında kullananlara yönelik cezai yaptırımlar ciddi oranda artırıldı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları 7 milyon 500 bin liraya kadar ulaşabilecek. Bu ağır cezalarla tarım topraklarının izinsiz işgal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TARIMSAL YAPI BAŞVURULARI NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Arazisini tarımsal veya yasal sınırlar dahilinde tarım dışı amaçla kullanmak isteyenler için başvuru mercileri şu şekilde belirlendi:

• Belediye Sınırları İçinde: Başvurular ilgili ilçe belediyesine yapılacak.

• Belediye Sınırları Dışında: İl özel idarelerine veya plan yetkisi olan kuruluşlara müracaat edilecek.

• Dijital Takip Sistemi: Tüm başvurular ve değerlendirme süreçleri TAD Portal (Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi) üzerinden dijital olarak takip edilecek.

TOPRAK KORUMA PROJELERİ ARTIK ZORUNLU

Bundan sonra yapılacak her türlü tarımsal amaçlı yapıda toprak koruma projelerine uyum şartı aranacak. İzin alınmadan çivi dahi çakılmasına müsaade edilmeyecek olan bu sistemde, tarım arazilerinin parçalanarak ticari meta haline getirilmesi tamamen engellenecek. Mevcut hobi bahçesi sahiplerinin ise arazilerini eski haline getirmeleri veya yasal süreçleri yakından takip etmeleri öneriliyor.